"Рубин" начал подготовку к сезону-2020/21

Казанский "Рубин" приступил к тренировкам. Игроки команды после небольшой паузы начали подготовку к следующему сезону.

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что сегодня, 27 июля, команда начнет подготовку. 8-9 августа начнется новый сезон РПЛ.

По итогам завершившегося сезона казанцы заняли 10 место в турнирной таблице.

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