"Рубин" начал подготовку к сезону-2020/21
Казанский "Рубин" приступил к тренировкам. Игроки команды после небольшой паузы начали подготовку к следующему сезону.
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что сегодня, 27 июля, команда начнет подготовку. 8-9 августа начнется новый сезон РПЛ.
Команда в сборе! pic.twitter.com/tPk2BOiRgV— «Рубин» Казань (@fcrk) July 27, 2020
По итогам завершившегося сезона казанцы заняли 10 место в турнирной таблице.
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