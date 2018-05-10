"Рубин" намерен подписать новый контракт с 38-летним Навасом

Казанский "Рубин" намерен подписать новый контракт со своим 38-летним защитником Сесаром Навасом.

Об этом официальному сайту своего клуба рассказал главный тренер клуба из Татарстана Курбан Бердыев. В частности, он сообщил: "Семак удивлялся Навасу и говорил, что такие как Сесар и Березуцкий - сильнейшие в Премьер-Лиге. Это действительно так. А в паспортные данные я никогда не смотрел и не смотрю. Исходя из нашего бюджета сложно найти замену... Навасу будет предложение. Захочет ли он остаться на этих финансовых условиях. Пока мы не можем сделать конкретное предложение".

Напомним, Рахимов высказался о шансах Дзюбы вернуться в сборную. | soccernews.ru