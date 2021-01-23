"Рубин" намерен приобрести защитника "Сент-Трюйдена"
"Рубин" нацелился на центрального защитника "Сент-Трюйдена" Сами Ммаэ, сообщает Foot Mercato.
По сведениям издания, за 24-летнего футболиста казанцы поборются с клубом из Лиги 1.
Летом марокканец станет свободным агентом, поэтому его продажа во время зимнего трансферного окна весьма вероятна.
В текущем сезоне Ммаэ сыграл за "Сент-Трюйден" 10 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 850 тысяч евро.
Не пропустите: "Рубин" усилился бывшим тренером "Халл Сити". | http://soccernews.ru
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