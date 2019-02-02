"Рубин" нашел замену Азмуну

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"Рубин" нашел замену Азмуну

"Рубин" занимается поиском нового форварда, который способен стать заменой для Сердара Азмуна.

Сообщается, что номер один в шорт-листе казанского клуба - форвард "Енисея" Михаил Костюков, трансферная стоимость которого оценивается в 1 миллион евро. Отметим, что Костюков из-за повреждения не играл с октября месяца.

Альтернативным вариантом является Эльдор Шомуродов из "Ростова". В его случае речь идет об аренде до конца сезона.

Костюков в этом сезоне провел 8 матчей и забил три гола. На счету Шомуродова два забитых мяча в 17 играх.

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