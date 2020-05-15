"Рубин" назвал дату возобновления тренировок команды

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"Рубин" назвал дату возобновления тренировок команды

Стало известно, когда игроки казанского "Рубина" вернутся к тренировкам на клубной базе.

Сообщается, что возобновление занятий с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний медицинского штаба запланировано на 16 мая.

Рестарт тренировочного процесса произойдёт без участия большинства легионеров, поскольку они пока не вернулись в Россию и не пробыли на двухнедельном карантине.

По итогам 22 туров "Рубин" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Первые после вынужденной паузы матчи чемпионата России должны состояться 21 июня.

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