"Рубин" назвал "Локомотиву" цену на Жемалетдинова

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"Рубин" назвал "Локомотиву" цену на Жемалетдинова

"Рубин" назвал "Локомотиву" цену на полузащитника Рифата Жемалетдинова, сообщают российские СМИ.

Казанский клуб дал понять "железнодорожникам", что трансфер 21-летнего футболиста обойдётся им в 5 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте перспективного хавбека.

В этом сезоне Жемалетдинов сыграл за "Рубин" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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