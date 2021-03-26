"Рубин" назвал лучшего игрока команды в феврале и марте
Фото твиттер "Рубина"
Нападающий Джордже Деспотович признан лучшим игроком казанского "Рубина" по итогам февраля и мая.
29-летний серб победил в голосовании болельщиков. Его кандидатуру поддержали 40 процентов опрошенных.
Второе место занял Денис Макаров (26%), а третье - Хвича Кварацхелия (13%).
Деспотович в феврале и марте сыграл за "Рубин" 4 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
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