"Рубин" назвал лучшего игрока команды в феврале и марте

Фото твиттер "Рубина"

Нападающий Джордже Деспотович признан лучшим игроком казанского "Рубина" по итогам февраля и мая.

29-летний серб победил в голосовании болельщиков. Его кандидатуру поддержали 40 процентов опрошенных.

Второе место занял Денис Макаров (26%), а третье - Хвича Кварацхелия (13%).

Деспотович в феврале и марте сыграл за "Рубин" 4 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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