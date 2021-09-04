"Рубин" назвал лучшего игрока команды в июле и августе
Фото твиттер "Рубина"
Болельщики казанского "Рубина" выбрали лучшего футболиста команды по итогам июля и августа.
Этого звания удостоился корейский полузащитник Хван Ин Бом.
В активе 24-летнего футболиста 2 гола в 7 матчах со старта текущего сезона.
"Рубин" по итогам 6 туров идёт на пятом месте в таблице РПЛ.
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