"Рубин" назвал соперников по контрольным матчам на сборе в Турции

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"Рубин" назвал соперников по контрольным матчам на сборе в Турции

"Рубин" назвал соперников по контрольным матчам на заключительном зимнем тренировочном сборе, который пройдёт в Турции.

В публикации в официальном твиттере казанского клуба говорится, что подопечные Курбана Бердыева 13 февраля сыграют с солигорским "Шахтёром" (Беларусь), 16 февраля - с "Оренбургом" (Россия), 19 февраля - с "Тоболом" (Казахстан), а 23 февраля - с московским "Динамо" (Россия).

Напомним, что первый официальный матч после перерыва "Рубин" проведёт 2 марта. Это будет поединок 18-го тура РПЛ против "Ахмата".

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