"Рубин" назвал соперников по товарищеским играм на втором и третьем сборах

Пресс-служба "Рубина" опубликовал календарь товарищеских матчей команды, запланированных на второй и третий сбор.

Напомним, что казанцы готовятся к возобновлению сезона под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого.

Согласно графику, 3 февраля "Рубин" встретится с "Оденсе", 6 февраля - с "Войводиной", 9 февраля - с юрмальским "Спартаком", 16 февраля - со "Славией-Мозырь", 19 февраля - с "Кайратом", а 22 февраля - с "Шерифом".

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