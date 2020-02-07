"Рубин" назвал сроки восстановления травмированного Ташаева
Пресс-служба "Рубина" сообщила, что полузащитник команды Александр Ташаев перенёс операцию в связи с травмой, характер которой до сих пор не раскрывается.
Казанский клуб уточнил, что 25-летний футболист пропустит от четырёх до восьми недель.
Полузащитник Александр Ташаев был успешно прооперирован в Германии.— «Рубин» Казань (@fcrk) February 6, 2020
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По оценкам медицинского штаба клуба, срок восстановления футболиста составит 4-8 недель.
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Желаем Саше скорейшего выздоровления и возвращения в игру! pic.twitter.com/uspQUklWl7
Напомним, что "Рубин" арендовал Ташаева у "Спартака" 2 сентября, в последний день летнего трансферного окна.
В текущем сезоне в активе хавбека 8 матчей без результативных действий.
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