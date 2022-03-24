"Рубин" не будет оспаривать наказание Слуцкого

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"Рубин" не готовит апелляцию на решение комитета по этике РФС по поводу наказания главного тренера Леонида Слуцкого.

Напомним, что наставника казанской команды условно дисквалифицировали до конца сезона и оштрафовали на 250 тысяч рублей.

По информации "Бизнес Online", в клубе ознакомились с вердиктом и не намерены его оспаривать.

Напомним, что Слуцкий после домашнего поражения от "Ростова" (1:2) в 21-м туре РПЛ в порыве эмоций позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес судьи Виталия Мешкова, а также нецензурную лексику.

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