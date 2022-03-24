"Рубин" не будет оспаривать наказание Слуцкого

Теги рубинлеонид слуцкий

"Рубин" не будет оспаривать наказание Слуцкого

Фото твиттер Sportbox

"Рубин" не готовит апелляцию на решение комитета по этике РФС по поводу наказания главного тренера Леонида Слуцкого.

Напомним, что наставника казанской команды условно дисквалифицировали до конца сезона и оштрафовали на 250 тысяч рублей.

По информации "Бизнес Online", в клубе ознакомились с вердиктом и не намерены его оспаривать.

Напомним, что Слуцкий после домашнего поражения от "Ростова" (1:2) в 21-м туре РПЛ в порыве эмоций позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес судьи Виталия Мешкова, а также нецензурную лексику.

Не пропустите: В "Рубине" отреагировали на уход Хвичи. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агент Языджи высказался о будущем игрока

Агент Языджи высказался о будущем игрока

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов