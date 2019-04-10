"Рубин" не будет продлевать контракт с Бухаровым

Теги рубиналександр бухаров

"Рубин" не будет продлевать контракт с Бухаровым

Александр Бухаров не будет продлевать контракт с "Рубином". Его соглашение действует до лета 2019 года.  

Отметим, что 34-летний футболист не забивал уже 888 минут. Кроме того, его зарплата была не очень высокая, так как зависела от количества сыгранных матчей.

В нынешнем сезоне Бухаров участвовал в 18 матчах, отметившись 1 ассистом. "Рубин" вышел на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков.

А еще: "Рубин" не сумел обыграть "Арсенал" в матче РПЛ| http://soccernews.ru

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