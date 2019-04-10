"Рубин" не будет продлевать контракт с Бухаровым
Александр Бухаров не будет продлевать контракт с "Рубином". Его соглашение действует до лета 2019 года.
Отметим, что 34-летний футболист не забивал уже 888 минут. Кроме того, его зарплата была не очень высокая, так как зависела от количества сыгранных матчей.
В нынешнем сезоне Бухаров участвовал в 18 матчах, отметившись 1 ассистом. "Рубин" вышел на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков.
А еще: "Рубин" не сумел обыграть "Арсенал" в матче РПЛ| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12