"Рубин" не будет продлевать контракт с Бухаровым

Александр Бухаров не будет продлевать контракт с "Рубином". Его соглашение действует до лета 2019 года.

Отметим, что 34-летний футболист не забивал уже 888 минут. Кроме того, его зарплата была не очень высокая, так как зависела от количества сыгранных матчей.

В нынешнем сезоне Бухаров участвовал в 18 матчах, отметившись 1 ассистом. "Рубин" вышел на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков.

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