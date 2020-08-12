"Рубин" не будет сниматься с чемпионата России из-за судейства

Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов сообщил, что клуб не собирается сниматься с чемпионата России, несмотря на недовольство судейством в матче 1-го тура с московским "Локомотивом" (0:2).

"Да вы что? Нет, конечно, мы только крепче будем! Мы это пройдем. Хорошо, что есть резонанс – мы все исправим", - приводит слова Сайманова "Чемпионат".

Напомним, что в середине первого тайма форвард "Рубина" Иван Игнатьев упал в штрафной "Локомотива" после контакта с голкипером "железнодорожников" Маринато Гильерме. Впрочем, арбитр 11-метровый не назначил. В перерыве за активные протесты был удален главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

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