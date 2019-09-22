"Рубин" не будет увольнять тренера, несмотря на разгром от "Зенита"
Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов продолжит руководить казанским клубом, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, руководство казанцев не планирует увольнять наставника, несмотря на поражение команды в матче 10-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:5).
Таким образом, Шаронов будет работать в "Рубине", как минимум до зимы.
После 10 туров "Рубин" занимает 10 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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|Команда
|М
|О
|1
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|8
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|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
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|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
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|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
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|Рубин
|8
|10
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|Уфа
|8
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|11
|Динамо Москва
|8
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|12
|Крылья Советов
|8
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|13
|Ахмат
|7
|7
|14
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|8
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|16
|Тамбов
|7
|4