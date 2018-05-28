"Рубин" не будет выкупать Попова

"Рубин" не будет выкупать у "Спартака" полузащитника Ивелина Попова, сообщают российские СМИ.

Казанский клуб отказался от трансфера 30-летнего болгарина, поскольку считает нерентабельным платить два миллиона евро за легионера, у которого достаточно высокая зарплата.

Попов провёл за "Рубин" 9 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

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