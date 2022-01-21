"Рубин" не хочет платить Деспотовичу за расторжение контракта

Фото: инстаграм Деспотовича\Автор неизвестен

Будущее нападающего казанского "Рубина" Джордже Деспотовича остается неопределенным.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", игрока зарабатывает 1 миллион евро в год в "Рубине", а его соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Сегодня его отстранили от тренировок с первой команды и отправили в дубль, который тренируется на сборах в манеже в Казани.

Отмечается, что "Рубин" уведомил нападающего о том, что он должен искать себе новую команду, так как разорвать контракт с Деспотовичем казанский клуб не может себе позволить - неустойка составляет полтора миллиона евро.

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