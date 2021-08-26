"Рубин" не может зарегистрировать новичков

Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен

Палата РФС по разрешению споров наложила запрет на регистрацию новых футболистов в связи с задолженностью для "Рубина".

Палата в полном составе удовлетворила заявление "Краснодара" о взыскании задолженности по переходу форварда Ивана Игнатьева, который стал игроком "Рубина" в декабре 2019 года.

Казанский клуб обязали выплатить "Краснодару" долг, а также пени за нарушение сроков осуществления оплаты, сообщает официальный сайт российского футбольного союза.

Запрет на регистрацию новичков применен к "Рубину" в качестве обеспечительной меры и будет аннулирован в случае исполнения обязательств перед "Краснодаром".

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