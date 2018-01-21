"Рубин" не смог согласовать переход хавбека "Спартака"

Теги рубинспартак москваивелин попов

"Рубин" не смог согласовать переход хавбека "Спартака"Казанский "Рубин" не смог согласовать переход полузащитника московского "Спартака" Ивелина Попова, информирует Чемпионат.

По сведениям источника, клуб из Татарстана рассчитывал взять 30-летнего хавбека в аренду до конца сезона, однако ему так и не удалось достичь договоренности в этом вопросе с "красно-белыми". Причиной этому стал финансовый вопрос - "Рубин" готов был платить болгарину 40 тысяч евро в месяц, тогда как остальные 85 тысяч евро его оклада оставались на "Спартаке", что и не устроило чемпиона страны.

Напомним, Рабелло опроверг свой контакт со "Спартаком". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов