"Рубин" не смог согласовать переход хавбека "Спартака"

Казанский "Рубин" не смог согласовать переход полузащитника московского "Спартака" Ивелина Попова, информирует Чемпионат.

По сведениям источника, клуб из Татарстана рассчитывал взять 30-летнего хавбека в аренду до конца сезона, однако ему так и не удалось достичь договоренности в этом вопросе с "красно-белыми". Причиной этому стал финансовый вопрос - "Рубин" готов был платить болгарину 40 тысяч евро в месяц, тогда как остальные 85 тысяч евро его оклада оставались на "Спартаке", что и не устроило чемпиона страны.

Напомним, Рабелло опроверг свой контакт со "Спартаком". | soccernews.ru