"Рубин" не смог согласовать трансфер боснийского защитника
"Рубин" предпринял неудачную попытку заполучить центрального защитника "Мальме" Анела Ахмедходжича.
По информации "СЭ", казанский клуб вступал в переговоры с шведскими коллегами, однако достаточно быстро вышел из них.
Возможно, это связано с серьёзной конкуренцией в борьбе за 21-летнего боснийца, которым интересуются "Челси", "Милан" и "Аталанта".
Рыночная стоимость Ахмедходжича оценивается в 3 миллиона евро.
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