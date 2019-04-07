"Рубин" не сумел обыграть "Арсенал" в матче РПЛ

В матче 22-го тура чемпионата России казанский "Рубин" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 0:0.

"Рубин" вышел на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков. "Арсенал" остался на седьмой позиции, имея в активе 31 очко.

"Рубин" Казань – "Арсенал" Тула - 0:0

"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Устинов, Степанов, Камболов, Могилевец (Полоз, 72), Коновалов, Акбашев (Подберезкин, 77), Башкиров, Сорокин, Сагитов (Бухаров, 64).

"Арсенал": Нигматуллин, Беляев, Комбаров, Хагуш, Мохаммед, Мирзов, Костадинов, Кангва, Берхамов, Коне, Джорджевич (Бакаев, 46).

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