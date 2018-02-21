"Рубин" не сумел победить норвежский клуб в товарищеском матче

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"Рубин" не сумел победить норвежский клуб в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Марбелье казанский "Рубин" сыграл вничью с норвежским "Лиллестремом". Единственный мяч у "Рубина" забил Олег Кузьмин.

"Рубин" (Россия) - "Лиллестрем" (Норвегия) - 1:1 (1:1)

Голы: Кузьмин, 9 - 1:0, Мартин, 39 - 1:1. 

"Рубин": Рыжиков, Кузьмин (Кудряшов, 61), Гранат (Сорокин, 61), Сесар Навас (Микушин, 61), Камболов (Гекдениз, 61), Устинов (Подберезкин, 61), Попов (Махатадзе, 61), Нобоа (Канунников, 61), Могилевец (Жемалетдинов, 61), Ахметов (Голдобин, 61), Азмун.

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