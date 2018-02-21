"Рубин" не сумел победить норвежский клуб в товарищеском матче
В товарищеском матче на сборе в Марбелье казанский "Рубин" сыграл вничью с норвежским "Лиллестремом". Единственный мяч у "Рубина" забил Олег Кузьмин.
"Рубин" (Россия) - "Лиллестрем" (Норвегия) - 1:1 (1:1)
Голы: Кузьмин, 9 - 1:0, Мартин, 39 - 1:1.
"Рубин": Рыжиков, Кузьмин (Кудряшов, 61), Гранат (Сорокин, 61), Сесар Навас (Микушин, 61), Камболов (Гекдениз, 61), Устинов (Подберезкин, 61), Попов (Махатадзе, 61), Нобоа (Канунников, 61), Могилевец (Жемалетдинов, 61), Ахметов (Голдобин, 61), Азмун.
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|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
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|20
|35
|6
|Уфа
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|27
|7
|Ахмат
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|8
|Урал
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|25
|9
|Арсенал Тула
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|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
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|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
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|Анжи
|20
|19
|16
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|12