"Рубин" не сумел победить в первом матче 2018 года

Теги рубинлокомотив

"Рубин" не сумел победить в первом матче 2018 года

В рамках первого матча на зимнем сборе в ОАЭ казанский "Рубин" расписал безголевую ничью с ташкентским "Локомотивом".

"Рубин" (Казань, Россия) – "Локомотив" (Ташкент, Узбекистан) - 0:0

"Рубин": Джанаев (Рыжиков, 46), Кудряшов (Кузьмин, 46), Гранат (Устинов, 46), Навас (Зиганшин, 46), Камболов (Сорокин, 46), Набиуллин (Яковлев, 46), Ахметов (Шекари, 46), Оздоев (Махатадзе, 46), Подберезкин (Голдобин, 46), Азмун (Жемалетдинов, 46), Канунников (Гилязутдинов, 46).

Не пропустите: Бердыев: "Сразу понял, что в "Рубине" волшебства не получится". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов