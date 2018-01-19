"Рубин" не сумел победить в первом матче 2018 года

В рамках первого матча на зимнем сборе в ОАЭ казанский "Рубин" расписал безголевую ничью с ташкентским "Локомотивом".

"Рубин" (Казань, Россия) – "Локомотив" (Ташкент, Узбекистан) - 0:0

"Рубин": Джанаев (Рыжиков, 46), Кудряшов (Кузьмин, 46), Гранат (Устинов, 46), Навас (Зиганшин, 46), Камболов (Сорокин, 46), Набиуллин (Яковлев, 46), Ахметов (Шекари, 46), Оздоев (Махатадзе, 46), Подберезкин (Голдобин, 46), Азмун (Жемалетдинов, 46), Канунников (Гилязутдинов, 46).

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