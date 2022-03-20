"Рубин" не уволит Слуцкого, несмотря на разгром от ЦСКА
Фото: инстаграм Леонида Слуцкого/Автор неизвестен
Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов сообщил, что клуб не собирается увольнять Леонида Слуцкого с поста главного тренера, несмотря на поражение команды от ЦСКА (1:6) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Продолжит ли Слуцкий работу с командой? Конечно! Как оценить судейство? Судейство как судейство", – приводит слова Сайманова "Матч ТВ".
Стоит отметить, что "Рубин" потерпел шесть поражений в семи последних матчах. В чемпионате России казанцы, набрав 25 очков, занимают 10-е место в турнирной таблице.
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