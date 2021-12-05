"Рубин" неожиданно проиграл "Нижнему Новгороду" в матче РПЛ
Фото: инстаграм "Нижнего Новгорода"/Автор неизвестен
В матче 17-го тура чемпионата России "Нижний Новгород" на своем поле обыграл "Рубин" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принес дубль Николая Калинского. В составе гостей отличился Андерс Дрейер.
"Нижний Новгород", набрав 18 очков, поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Рубин" с 22 очками остался на 10-й позиции.
"Нижний Новгород" – "Рубин" - 2:1 (2:1)
Голы: Калинский, 2 (с пенальти) - 1:0, Дрейер, 28 - 1:1, Калинский, 41 - 2:1
"Нижний Новгород": Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Масоэро, Юлдошев, Шарипов, Каккоев (Горбунов, 46), Калинский, Баляй (Миладинович, 90), Сулейманов (Пенчиков, 89; Сапета, 90).
"Рубин": Дюпин, Зотов (Игнатьев, 85), Уремович, Тальби, Зуев, Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Абильгор, Кварацхелия (Бакаев, 52), Онугха (Деспотович, 64).
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