"Рубин" объявил о допуске болельщиков на матч со "Спартаком"

1 Теги рубинспартак москва

"Рубин" объявил о допуске болельщиков на матч со "Спартаком"

Фото сайт "Рубина"

Казанский "Рубин" подтвердил, что болельщики смогут посетить матч 1-го тура чемпионата России против "Спартака".

Пресс-служба клуба сообщила о разрешении заполнить трибуны "Ак Барс Арены" на 30 процентов от общей вместимости. Таким образом, на стадионе смогут присутствовать около 13,6 тысячи зрителей.

Обязательное условие посещения игры - соблюдение всех антиковидных мер безопасности. В частности, нужно держать безопасную дистанцию минимум 1,5 метра при входе на стадион, в подтрибунных помещениях, на трибуне, а также при выходе с арены. 

Матч "Рубин" - "Спартак" состоится в субботу, 24 июля, в 20:00 по московскому времени.

Не пропустите: Слуцкий спел на татарском в новом клипе "Рубина" (видео). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

rttu89

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА подтвердил заключение нового контракта с Дзагоевым

ЦСКА подтвердил заключение нового контракта с Дзагоевым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов