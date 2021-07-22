"Рубин" объявил о допуске болельщиков на матч со "Спартаком"
Фото сайт "Рубина"
Казанский "Рубин" подтвердил, что болельщики смогут посетить матч 1-го тура чемпионата России против "Спартака".
Пресс-служба клуба сообщила о разрешении заполнить трибуны "Ак Барс Арены" на 30 процентов от общей вместимости. Таким образом, на стадионе смогут присутствовать около 13,6 тысячи зрителей.
Обязательное условие посещения игры - соблюдение всех антиковидных мер безопасности. В частности, нужно держать безопасную дистанцию минимум 1,5 метра при входе на стадион, в подтрибунных помещениях, на трибуне, а также при выходе с арены.
Матч "Рубин" - "Спартак" состоится в субботу, 24 июля, в 20:00 по московскому времени.
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