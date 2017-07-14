"Рубин" объявил о переходах Джанаева, Граната и Кудряшова
Бывшие футболисты "Ростова" - вратарь Сослан Джанаев, защитники Владимир Гранат и Федор Кудряшов перешли в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба.
Голкипер достался казанцам бесплатно, а суммы трансферов игроков обороны не разглашаются. Джанаев получил номер 35, Гранат будет выступать под номером 14, Кудряшов – под номером 30.
Фото: Кудряшов в "Рубине".
Фото: Гранат в "Рубине".
30-летний Джанаев выступал за "Ростов" с 2014 года, провел за клуб 48 матчей и пропустил 43 гола. Ранее играл за ЦСКА, КАМАЗ, "Спартак", "Терек" и "Аланию". За сборную России сыграл 1 матч и пропустил 4 мяча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.
30-летний Гранат выступал за "Ростов" с 2016 года и провел за клуб 15 матчей. Ранее играл за "Звезду", "Динамо", "Сибирь" и "Спартак". За сборную России сыграл 9 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.
30-летний Кудряшов выступал за "Ростов" с 2016 года, провел за клуб 47 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Сибиряк", "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар" и "Терек". За сборную России сыграл 11 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.
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|СКА Хабаровск
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