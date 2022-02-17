"Рубин" объявил о переходе 21-летнего защитника

Фото сайт "Рубина"

Центральный защитник Егор Тесленко официально стал игроком казанского "Рубина".

Клуб подтвердил подписание с 21-летним футболистом контракта до июня 2026 года.

Новичок "Рубина" взял себе четвёртый игровой номер.

По данным Transfermarkt, Тесленко перешёл из КАМАЗа за 233 тысячи евро.

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