"Рубин" объявил о переходе Дюпина
Вратарь "Анжи" Юрий Дюпин стал игроком "Рубина", сообщает официальный сайт клуба.
31-летний страж ворот, который являлся свободным агентом, подписал контракт до лета 2020 года.
"Кроме "Рубина" были и другие предложения, но выбрал Казань, потому что давно, можно сказать, с детства, мечтал оказаться в этом клубе, пожить в этом прекрасном городе - у меня здесь есть друзья. Конечно, это сыграло роль при моём выборе", - прокомментировал свой переход футболист.
В минувшем сезоне Дюпин пропустил 47 голов в 31 матче в составе "Анжи".
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