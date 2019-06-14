"Рубин" объявил о переходе Дюпина

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"Рубин" объявил о переходе Дюпина

Вратарь "Анжи" Юрий Дюпин стал игроком "Рубина", сообщает официальный сайт клуба.

31-летний страж ворот, который являлся свободным агентом, подписал контракт до лета 2020 года.

"Кроме "Рубина" были и другие предложения, но выбрал Казань, потому что давно, можно сказать, с детства, мечтал оказаться в этом клубе, пожить в этом прекрасном городе - у меня здесь есть друзья. Конечно, это сыграло роль при моём выборе", - прокомментировал свой переход футболист.

В минувшем сезоне Дюпин пропустил 47 голов в 31 матче в составе "Анжи".

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