"Рубин" объявил о переходе экс-форварда "Зенита"



Известный российский нападающий Александр Бухаров перешел в "Рубин" сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом и достался клубу бесплатно. Соглашение между форвардом и "Рубином" будет действовать до лета 2019 года.

Стоит отметить, что ранее он уже играл за "Рубин" с 2004 по 2010 годы.

Последним клубом 33-летнего Бухарова был "Ростов", который он покинул в феврале, сыграв за ростовчан 13 матчей и забив 2 мяча. Также Бухаров выступал за "Краснодар-2000", "Черноморец", "Зенит" и "Анжи". За сборную России сыграл 9 матчей и забил 1 гол. Четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Суперкубка России.

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