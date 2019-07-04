"Рубин" объявил о переходе экс-полузащитника "Локомотива" Кварацхелии

Теги локомотив москварубинхвича кварацхелиятрансферы

"Рубин" объявил о переходе экс-полузащитника "Локомотива" Кварацхелии

Полузащитник Хвича Кварацхелия стал игроком "Рубина", сообщает официальный твиттер клуба.

Казанцы подтвердили, что 18-летний грузин присоединился к команде и приступил к тренировкам.

При этом детали сделки "Рубин" пока не разглашает.

Согласно данным Transfermarkt, Кварацхелия перешёл в клуб из Татарстана на правах свободного агента.

Между тем, российские СМИ сообщают, что хавбек получил подписной бонус в размере 500 тысяч евро. Его зарплата составит 360 тысяч евро в год, в будущем она вырастет до 600 тысяч.

Вторую половину минувшего сезона Кварацхелия провёл в аренде в "Локомотиве", сыграл 10 матчей и забил 1 гол.

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