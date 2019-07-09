"Рубин" объявил о переходе грузинского нападающего

Форвард "Анортосиса" Бека Микелтадзе стал игроком "Рубина", сообщает официальный сайт клуба.

21-летний грузин достался казанцам бесплатно. Стороны заключили контракт, условия которого пока неизвестны.

Молодой нападающий будет играть за "Рубин" под 26-м номером.

Микелтадзе выступал за "Анортосис" с 2018 года, сыграл 25 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 500 тысяч евро.

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