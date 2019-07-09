"Рубин" объявил о переходе грузинского нападающего

Теги рубинанортосисбека микелтадзетрансферы

"Рубин" объявил о переходе грузинского нападающего

Форвард "Анортосиса" Бека Микелтадзе стал игроком "Рубина", сообщает официальный сайт клуба.

21-летний грузин достался казанцам бесплатно. Стороны заключили контракт, условия которого пока неизвестны.

Молодой нападающий будет играть за "Рубин" под 26-м номером.

Микелтадзе выступал за "Анортосис" с 2018 года, сыграл 25 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 500 тысяч евро.

Не пропустите: Сутормин поблагодарил "Рубин". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" надеется переманить лидеров "Локомотива" и "Краснодара"

"Зенит" надеется переманить лидеров "Локомотива" и "Краснодара"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов