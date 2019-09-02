"Рубин" объявил о переходе хавбека "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев перешел в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба.

Казанский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20 без права последующего выкупа.

25-летний Ташаев выступает за "Спартак" с 2018 года. Всего он провел за московский клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Динамо". Сыграл семь матчей за молодежную сборную России и забил один гол.

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