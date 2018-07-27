"Рубин" объявил о переходе игрока "Зенита"

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"Рубин" объявил о переходе игрока "Зенита"
Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов перешел в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба.

Казанцы арендовали футболиста на год. Стоит отметить, что в последнее время он тренировался в расположении "Рубина".

27-летний Цаллагов выступал за "Зенит" с 2017 года, провел за клуб 8 матчей. Сдавался в аренду в "Динамо". Ранее играл за "Крылья Советов". Сыграл 21 матч за молодежную сборную России и забил 1 гол.

Ранее "Рубин" пополнился форвардом "Зенита" Дмитрием Полозом.

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