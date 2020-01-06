"Рубин" объявил о переходе одного из лучших бомбардиров ФНЛ

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"Рубин" объявил о переходе одного из лучших бомбардиров ФНЛ

Полузащитник нижнекамского "Нефтехимика" Денис Макаров перешел в казанский "Рубин", сообщается в официальном Twitter клуба.

Условия трансфера не разглашаются. Футболист подписал с казанским клубом контракт до лета 2023 года.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о срыве трансфера хавбека из-за обнаруженных у него проблем со здоровьем во время медицинского обследования.

21-летний Макаров является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплева. В нынешнем сезоне он является одним из лучших бомбардиров Футбольной национальной лиги, забив 11 голов в 20 матчах.

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