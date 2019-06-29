"Рубин" объявил о переходе полузащитника "Оренбурга" Сутормина

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"Рубин" объявил о переходе полузащитника "Оренбурга" Сутормина

"Рубин" подписал контракт с полузащитником "Оренбурга" Алексеем Суторминым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 25-летнего игрока с казанцами рассчитан до 2023 года. Игровой номер хавбека  - "19".

Сутромин - воспитанник "Зенита" в прошедшем сезоне он играл в 25 матчах в РПЛ, отметившись 8 голами и 1 ассиситом.

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