"Рубин" объявил о переходе ветерана "Локомотива"

Узбекистанский защитник "Локомотива" Виталий Денисов перешел в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался казанцам бесплатно, так как его контракт с "железнодорожниками" истекает 30 июня этого года. Денисов подписал с "Рубином" контракт до лета 2020 года и получил 29-й номер.

32-летний Денисов выступал за "Локомотив" с 2013 года. В составе московского клуба он становился чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка страны. Ранее он играл за ЦСКА, с которым выиграл два Кубка России. Сдавался в аренду "Крыльям Советов", а также играл за "Спартак" (Нижний Новгород) и "Днепр". За сборную Узбекистана сыграл 72 матча и забил один гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

Не пропустите: Докампо - новый тренер "Рубина". | http://soccernews.ru