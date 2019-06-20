"Рубин" объявил о переходе ветерана "Локомотива"

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"Рубин" объявил о переходе ветерана "Локомотива"

Узбекистанский защитник "Локомотива" Виталий Денисов перешел в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался казанцам бесплатно, так как его контракт с "железнодорожниками" истекает 30 июня этого года. Денисов подписал с "Рубином" контракт до лета 2020 года и получил 29-й номер.

32-летний Денисов выступал за "Локомотив" с 2013 года. В составе московского клуба он становился чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка страны. Ранее он играл за ЦСКА, с которым выиграл два Кубка России. Сдавался в аренду "Крыльям Советов", а также играл за "Спартак" (Нижний Новгород) и "Днепр". За сборную Узбекистана сыграл 72 матча и забил один гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

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