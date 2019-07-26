"Рубин" объявил о переходе воспитанника "Локомотива"

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"Рубин" объявил о переходе воспитанника "Локомотива"

"Рубин" на своём официальном сайте подтвердил подписание контракта с вингером Николаем Кипиани.

22-летний футболист присоединился к казанскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2020 года.

В новой команде атакующий полузащитник будет играть под 70-м номером.

Кипиани является воспитанником "Локомотива". После ухода из московского клуба выступал за "Этникос", "Эрмис", "Омонию" и "Рустави".

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