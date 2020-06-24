"Рубин" объявил о подписание контракта с 18-летним нападающим Косаревым

"Рубин" подписал контракт с 18-летним форвардом Кириллом Косаревым. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Соглашение футболиста с командой рассчитано до лета 2024 года.

Кирилл Косарев - игрок «Рубина»!

Контракт нападающего рассчитан на 4 года

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Добро пожаловать, Кирилл! ❤️

https://t.co/xGR7ByBiIc pic.twitter.com/eJknYIV4ze — «Рубин» Казань (@fcrk) June 24, 2020

Косарев - воспитанник самарской академии. Он выступал за "Крылья Советов-2", "Муром", "Зенит-2". Также форвард регулярно вызывается в юношеские сборные России.

В прошлом году футболист забил два гола в товарищеском матче с Францией-U19 (3:3), голами в отборочных матчах Евро-U19 с Уэльсом (2:2) и Польшей (4:0), и помог сборной выйти в Элитный раунд турнира.

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