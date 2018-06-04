"Рубин" объявил о подписании хорватского защитника

Защитник "Олимпии" Филип Уремович перешёл в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 400 тысяч евро. 21-летний хорват заключил с казанцами контракт до 2022 года. В новой команде футболист будет играть под номером 5.

Уремович выступал за "Олимпию" с января текущего года, сыграл 20 матчей и забил 1 гол.

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