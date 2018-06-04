"Рубин" объявил о подписании хорватского защитника

Теги рубинолимпия

"Рубин" объявил о подписании хорватского защитника

Защитник "Олимпии" Филип Уремович перешёл в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 400 тысяч евро. 21-летний хорват заключил с казанцами контракт до 2022 года. В новой команде футболист будет играть под номером 5.

Уремович выступал за "Олимпию" с января текущего года, сыграл 20 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Официально: "Локомотив" продлил контракт с Фарфаном. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов