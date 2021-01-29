"Рубин" объявил о покупке хавбека "Зенита" Мусаева

Полузащитник питерского "Зенита" Леон Мусаев официально стал игроком "Рубина".

Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. Контракт заключён на пять лет. У "сине-бело-голубых" будет право первоначального выкупа своего воспитанника.

За новую команду 22-летний хавбек будет выступать под 38-м номером.

За основную команду "Зенита" Мусаев успел отыграть 21 матч во всех турнирах без результативных действий.

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