"Рубин" объявил о приостановке контрактов с двумя легионерами

Фото сайт "Рубина"

Полузащитники Андерс Дрейер и Сеад Хакшабанович покидают казанский "Рубин".

Клубная пресс-служба сообщает, что стороны договорились о приостановке действующих контрактов до июня 2022 года.

Напомним, что прошлым летом "Рубин" купил Дрейера за 7 миллионов евро, а Хакшабановича - за 6,5 миллиона евро.

Команда после 20 туров занимает 10-е место в таблице РПЛ.

Не пропустите: Дюпин рассказал о ситуации с легионерами в "Рубине". | http://soccernews.ru