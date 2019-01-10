"Рубин" объявил о расставании с игроком сборной России

Теги рубинфедор кудряшов

"Рубин" объявил о расставании с игроком сборной России

Казанский "Рубин" расстался с защитником Федором Кудряшовым, сообщает официальный сайт клуба.

Клуб принял решение о расставании с игроком из-за его высокой зарплаты. Его контракт с "рубиновыми" действовал до лета 2019 года. 

По некоторым данным, в ближайшее время он перейдет в "Краснодар".

31-летний Кудряшов выступал за "Рубин" с 2017 года, провел за клуб 38 матчей и отдал одну результативную передачу.

Прошлым летом Кудряшов в составе сборной России дошел до четвертьфинала ЧМ-2018.

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