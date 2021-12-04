"Рубин" объявил о трансфере 20-летнего игрока "Томи"

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Полузащитник "Томи" Марат Апшацев официально стал игроком казанского "Рубина".

Сумма трансфера - 190 тысяч евро. Стороны заключили контракт до 2026 года.

20-летний хавбек выбрал себе 18-й игровой номер в "Рубине".

Апшацев - воспитанник "Спартака" из Нальчика. За "Томь" он выступал с сентября, сыграл 9 матчей в ФНЛ.

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