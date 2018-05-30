"Рубин" объявил о трансфере Подберёзкина

Теги рубинкраснодарвячеслав подберезкин

"Рубин" объявил о трансфере Подберёзкина

"Рубин" выкупил у "Краснодара" трансфер полузащитника Вячеслава Подберёзкина, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма сделки пока неизвестна. 25-летний футболист заключил с казанцами контракт до 2021 года.

Вторую половину минувшего сезона Подберёзкин провёл в "Рубине" на правах аренды, сыграл 7 матчей и забил 1 гол. 

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