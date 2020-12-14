"Рубин" объявил об аренде 21-летнего японца

Состав "Рубина" пополнил полузащитник "Шонан Беллмаре" Мицуки Сайто.

21-летний футболист присоединился к казанскому клубу на правах аренды до конца следующего сезона.

У "Рубина" будет право выкупа японца, чья рыночная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

Сайто всю карьеру выступает за "Шонан Беллмаре", сыграл 135 матчей, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

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