"Рубин" объявил об аренде игрока "Ростова"
Форвард Видар Кьяртанссон перешёл из "Ростова" в "Рубин", сообщает официальный сайт казанского клуба.
Стороны согласовали годичную аренду 29-летнего футболиста. В новой команде исландец будет играть под 8-м номером.
Кьяртанссон перебрался в "Ростов" прошлым летом, провёл 11 матчей и забил 2 гола.
В марте этого года нападающего брал в аренду шведский "Хаммарбю". Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.
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