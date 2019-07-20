"Рубин" объявил об аренде игрока "Ростова"

Форвард Видар Кьяртанссон перешёл из "Ростова" в "Рубин", сообщает официальный сайт казанского клуба.

Стороны согласовали годичную аренду 29-летнего футболиста. В новой команде исландец будет играть под 8-м номером.

Кьяртанссон перебрался в "Ростов" прошлым летом, провёл 11 матчей и забил 2 гола.

В марте этого года нападающего брал в аренду шведский "Хаммарбю". Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

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