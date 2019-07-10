"Рубин" объявил об аренде защитника "Ростова"

Защитник "Ростова" Константин Плиев стал игроком "Рубина", сообщает официальный сайт клуба.

Казанцы арендовали 22-летнего футболиста до лета 2020 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Плиев будет выступать за "Рубин" под 3-м номером.

"Ростов" купил центрбека у "Волгаря" в феврале 2018 года. В составе "жёлто-синих" он сыграл 6 матчей. Сдавался в аренду "Балтике".

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