"Рубин" объявил об аренде защитника "Ростова"

Теги ростоврубинконстантин плиевтрансферы

"Рубин" объявил об аренде защитника "Ростова"

Защитник "Ростова" Константин Плиев стал игроком "Рубина", сообщает официальный сайт клуба.

Казанцы арендовали 22-летнего футболиста до лета 2020 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Плиев будет выступать за "Рубин" под 3-м номером.

"Ростов" купил центрбека у "Волгаря" в феврале 2018 года. В составе "жёлто-синих" он сыграл 6 матчей. Сдавался в аренду "Балтике".

Не пропустите: "Рубин" объявил о переходе грузинского нападающего. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА и "Уфа" могут совершить обмен игроками

ЦСКА и "Уфа" могут совершить обмен игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов