"Рубин" объявил об уходе 21-летнего воспитанника

Казанский "Рубин" прекратил сотрудничество с нападающим Артуром Сагитовым, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Таким образом, 21-летний футболист стал свободным агентом.

Сагитов является воспитанником "Рубина", за основную команду сыграл 14 матчей и забил 1 гол.

Первую часть текущего сезона форвард провёл в аренде в "Волгаре" - 10 игр без результативных действий.