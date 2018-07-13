"Рубин" объявил об уходе Бергстрема

Теги рубинэмиль бергстрём

"Рубин" объявил об уходе Бергстрема

Казанский "Рубин" на своём официальном сайте объявил об уходе шведского защитника Эмиля Бергстрема.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

25-летний Бергстрем выступал за "Рубин" с 2016 года, сыграл 17 матчей и забил 1 гол. Сдавался в аренду швейцарскому "Грассхопперу". 

Не пропустите: "Рубин" интересуется бразильским защитником. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу чемпионата мира

Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов